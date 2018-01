Algérie: Badou Zaki s'engage avec la JS Kabylie

Badou Zaki est le nouvel entraineur de la JS Kabylie. Le coach marocain vivra sa seconde expérience à la tête d'un club de Ligue 1 algérienne après son passage au CR Belouizdad et signera pour une durée d'un an et demi.