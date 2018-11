A 14 ans, le "Ronaldo" paraguayen marque dans le derby local

Kiosque360. On connaît le futur Ronaldo et il nous vient du Paraguay. Fernando Ovelar, âgé d’à peine 14 ans, vient d’inscrire son premier but et pas dans n’importe quel match. Il a marqué dans le Superclasico de son pays, le derby opposant son club, Cerro Porteno, à son rival de l’Olimpia.

Par Fayçal Ismaili