23e journée de la Botola: c’est le sauve-qui-peut au bas du tableau

Kiosque360. Six matchs de la 23e journée de la Botola auront lieu mardi et mercredi, avec plusieurs rencontres cruciales pour des équipes classées dans le bas et le milieu du tableau du championnat. Le KACM, lanterne rouge, risque d'être enfoncé par le Raja de Casablanca.

Par Ismail El Fassi