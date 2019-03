© Copyright : Le360

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, Abdelkrim Benatiq, a multiplié ces dernières semaines les rencontres avec les compétences marocaines du monde, la dernière en date s'étant déroulée avec celles de Belgique, vendredi 22 mars à Rabat. Détails.

"La communauté marocaine en Belgique forte de 700.000 personnes représente un vecteur de diversité et de richesse", a affirmé Abdelkrim Benatiq dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie tenue vendredi 22 mars au soir à Rabat en présence des représentants des MRE en Belgique, des membres du gouvernement ainsi que des représentants d'ONG nationales et africaines.

Pour rappel, une rencontre similaire avait été tenue à Londres, il y a quinze jours, avec des compétences marocaines établies en Grande Bretagne. Les MRE sont chiffrés à 5 millions de personnes dans le monde.

Le ministre a rappelé, vendredi soir à Rabat, l'existence d'un programme de coopération maroco-belge d’appui à la gestion de la migration pour les années 2016-2020. Il a été mis en œuvre en partenariat avec l’Agence belge de développement "Enabel", celui-ci comportant des composantes essentielles à savoir notamment le Projet d’appui à la Stratégie Nationale en faveur des MRE "Maghrib Belgium Impulse".

Ce partenariat a pour "objectif de mobiliser les compétences marocaines en Belgique pour contribuer au développement de leur pays d’origine". Ledit projet, réalisé en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), vise à atteindre les résultats suivants: les Marocains résidant en Belgique sont mobilisés et accompagnés individuellement pour créer et développer leurs projets au Maroc. Il offre un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets en Belgique et au Maroc.