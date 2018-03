© Copyright : Dr

Le dimanche 25 mars sera la date du retour à GMT+1. A partir de 2 heures du matin, il faudrait avancer vos montres d’une heure. Cette mesure sera interrompue pendant le mois de ramadan.

Retour à GMT+1 le dimanche 25 mars au Maroc. Ce jour-là, et plus précisément à 2 heures du matin, les Marocains devront avancer leurs montres d’une heure. C’est ce que précise un communiqué du ministère de la Réforme de l’Administration et de la fonction publique.

Cette mesure intervient en application du décret n° 2.12.126 publié le 26 joumada (I) 1433 (18 avril 2012) qui a été modifié par le décret n° 2.13.781 du 21 dou al kiida 1434 (28 septembre 2013).

Durant le mois de ramadan, il y aura comme d’habitude un retour provisoire à l’horaire GMT.