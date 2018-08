© Copyright : DR

La brigade nationale de la police judiciaire a arrêté sept membres d'un réseau criminel mis en cause dans une affaire de fraude. Ils sont impliqués dans une large opération de falsification de visas de complaisance réservés à l'accomplissement du Hajj.

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) est parvenue ce weekend, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), à l'arrestation de sept individus, membres présumés d'un réseau criminel spécialisé dans le faux et usage de faux, la fraude et l'escroquerie et l'intrusion dans les systèmes de traitement électronique des données.

Parmi les mis en cause, trois frères ont été appréhendés à Casablanca pour implication présumée dans une large opération de falsification de visas de complaisance (Moujamala) réservées à l'accomplissement du pèlerinage, et de commercialisation de billets d'avion achetés moyennant des données bancaires piratées, indique dimanche un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Selon la même source, les opérations de perquisitions se sont soldées par la saisie de matériels informatiques, de support de stockage électronique, de puces de téléphone utilisées dans la falsification, ainsi que des sommes d'argent et des reçus de virements bancaires.

La poursuite des investigations sur les activités de ce groupe criminel a permis l'arrestation de deux individus dans la région de Oualidia, soupçonnés de s'adonner au piratage informatique, et ce à travers l'accès illégal à des données bancaires personnelles pour s'en servir par la suite à l'achat de billets et les commercialiser, ajoute la DGSN.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet, alors que les recherches et les investigations se poursuivent en vue de déterminer les étendues éventuelles de cette activité criminelle, note le communiqué.