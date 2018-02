© Copyright : DR

Kiosque360. En 2017, une ONG a recensé 2.500 cas de violences faites aux hommes au Maroc. Un chiffre qui serait loin de la réalité vu le nombre d’hommes qui n’osent témoigner.

Si les femmes représentent la majorité des victimes des violences conjugales au Maroc, les hommes maltraités sont de plus en plus nombreux. Selon le Réseau marocain pour la défense des droits des hommes, quelque 2.500 cas de violences contre les hommes ont été enregistrés en 2017, rapporte Al Massae dans son édition du week-end des 10 et 11 février. Le Réseau a révélé aussi avoir enregistré 22.850 cas de maltraitance entre 2008 et 2017.

Abdelfattaf Bahjaji, président du Réseau marocain pour la défense des droits des hommes, précise toutefois que les violences sont beaucoup plus nombreuses, en supposant que d’autres hommes violentés n’ont pas communiqué avec l’ONG. Pour des raisons socio-culturelles et éducationnelles, les hommes préfèrent taire leur souffrance. C’est pour cette raison que la même source indique que le Réseau reçoit parfois des appels d’intermédiaires, généralement des membres de la famille d’hommes maltraités qui veulent témoigner.

Pour ce qui est des types de violences dont sont victimes les hommes maltraités, Bahjaji a déclaré que la violence physique, coups et blessures notamment, représente 25% des cas. Son association a recensé aussi des cas de violence juridique, quand par exemple les épouses et les ex-épouses privent des pères de leurs enfants ou quand, après un divorce, certains sont condamnés à des pensions alimentaires et à des charges qui dépassent leurs moyens. La violence psychique touche également un bon nombre d’hommes sous forme d’insultes et de propos injurieux. La violence matérielle que vivent certains hommes va du vol des effets et des documents à la spoliation de biens, écrit Al Massae.