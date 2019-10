© Copyright : Le360

Le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a présidé ce lundi 21 octobre une cérémonie en l'honneur d'une équipe d'étudiants marocains en médecine qui vient de remporter une compétition internationale de simulation médicale, Simcup, organisée la semaine dernière, à Prague en République tchèque.

Le nouveau ministre de la Santé vient d'annoncer l'institutionnalisation de la simulation médicale au Maroc.

Lors de cette rencontre avec les lauréats de cette compétition en Tchéquie, qui s'est tenue ce matin au siège du ministère de la Santé, à Rabat, Khalid Ait Taleb a félicité les lauréats, estimant que ces derniers ont fait preuve de beaucoup de volonté.

Le ministre a également appelé à ce que la simulation médicale soit désormais institutionnalisée au niveau national. Khalid Ait Taleb a en outre annoncé que ce type de concours sera annuellement organisé à l'échelle nationale. "Il faut encourager les compétences nationales. Ils ont honoré le royaume du Maroc", a-t-il notamment déclaré.

Les lauréats ont exprimé leur bonheur, et ont incité les jeunes à l'optimisme et à l'abnégation. Ils ont aussi dédié cette consécration au roi Mohammed VI.

A Prague, l'équipe marocaine s'était distinguée en finale, face à la France. Les challengers avaient été mis face à une situation d'urgence réelle, mais simulée, avec "pour objectif éducatif de parvenir à une maîtrise de la situation sans mettre en danger la vie du patient".

De hauts responsables du ministère de la Santé, pour leur part, ont dénoncé une certaine "autoflagellation", et appelé à "la fin du discours misérabiliste et nihiliste", qui condamne, à tort, le niveau de l’éducation nationale et de l'enseignement de la médecine.

Cette équipe marocaine était composée d'étudiants en médecine: Driss Benali, Fatima Amkhaou, Amine Driouch, tous trois en sixième année de médecine générale, et d'Oumaima Demnati (en septième année de médecine générale).

Tous sont des étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. Les autres concurrents à ce concours organisé à Prague étaient quant à eux des spécialistes en réanimation et en anesthésie.