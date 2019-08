© Copyright : adil gadrouz

La rentrée scolaire est pour bientôt. Le360 a fait le tour de quelques librairies casablancaises pour s’enquérir des prix des fournitures scolaires. Que votre enfant soit scolarisé dans un établissement privé ou public, voici le coût du contenu de son cartable.

Alors que nous sommes à J-16 de la rentrée des classes, dans le quartier du Maârif, à Casablanca, la ruée vers les librairies-papèteries a déjà commencé.

Dès la porte d'entrée, une agréable odeur de papier neuf accueille les arrivants, qui se retrouvent happés par l'ambiance, caractérisée par les cris de très jeunes enfants et les rappels à l’ordre de leurs parents.

Cette librairie-papèterie est jalonnée de têtes de gondoles qui font la promotion et affichent les prix de certains articles et accessoires indispensables à la rentrée.

De l'avis des parents interrogés, les prix sont à la hausse, comparativement aux années précédentes.

Le prix du contenu d'un cartable pèsera donc lourd cette année encore, sur le budget des familles.

«Pour le secteur public, les fournitures, y compris le cartable, la trousse, les cahiers et les manuels scolaires coûtent entre 700 et 1.000 dirhams, pour le primaire, mais aussi pour le collège et le lycée», indique le libraire, qui explique que pour les établissements privés, un cartable reviendra en moyenne entre 1.500 à 2.000 dirhams. Il explique cette différence substantielle par le fait que les manuels scolaires qui sont demandés par ces établissements coûtent plus chers, car certains sont importés.

«Chaque année, les fournitures scolaires coûtent un peu plus cher, c’est un fait avéré. Aujourd’hui, le contenu d'un cartable se situe aux alentours de 2.000 dirhams en moyenne», indique, de son côté, un parent d’élève qui se plaint aussi du fait qu'il y ait, dans la liste qui lui a été fournie au préalable par l'établissement de son enfant, «un grand nombre de fournitures dont on peut se passer. On achète beaucoup d’articles pour une utilisation partielle».

Chaque année, la rentrée scolaire est une période de dépenses importantes pour les foyers marocains, que leurs enfants soient scolarisés dans des établissements privés ou publics. Et visiblement, le prix des fournitures et des manuels scolaires est à la hausse, cette année encore.