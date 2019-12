© Copyright : Le360

L'Ordre national des ingénieurs topographes du Maroc (ONIGT) est l'un des organismes professionnels nationaux les plus actifs aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Retour sur ses actions, ses atouts et ses ambitions.

Le président de l’ ONIGT, Khalid El Yousfi, a expliqué, dans un entretien avec Le360, le programme de l’Ordre, à travers des textes de lois structurants et les diverses initiatives qu'il prévoit avec des pays de l'Afrique de l'Ouest notamment en matière de formation des ingénieurs topographes au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.

L'ONIGT, selon son président, est une instance qui défend les intérêts moraux et matériels de ses membres et qui œuvre pour rehausser le niveau de la profession par l’organisation de sessions de formation continue, de manifestations scientifiques et professionnelles. Il veille également sur le respect des règles déontologiques de la profession et mène des actions sociales.