© Copyright : Le360

Communément appelé tourisme vert, l'écotourisme se développe graduellement dans la province d'Ifrane, au milieu des montagnes du Moyen Atlas, à quelques 1500 mètres d'altitude. Le360 s'est rendu sur place et vous invite à (re)découvrir ce bel endroit.

Ce tourisme, notamment basé sur un hébergement dans des gîtes et auberges, accueille de plus en plus de touristes, nationaux et étrangers, tout particulièrement en hiver et en été.

Interrogés par Le360, plusieurs hôteliers ont assuré que l'écotourisme à Ifrane s'impose désormais de plus en plus comme une étape incontournable dans ce circuit traditionnel reliant deux pôles touristiques majeurs du royaume, Fès et Marrakech.

L'accueil et le séjour sont en effet agréables, dans cet environnement paisible et verdoyant. Le célèbre lac Dayet Aoua, situé entre Immouzzer du Kander et Ifrane, compte une jolie auberge, qui mérite le détour, à l'instar de ceux situés entre Ifrane et la petite ville d'Azrou, tout particulièrement ceux de la source de Ras El Ma.

Si les investisseurs nationaux et la préfecture d'Ifrane accomplissent un certain nombre d'efforts pour encourager ce tourisme de niche, il est fort regrettable, notent plusieurs professionnels du secteur, que la délégation régionale du tourisme, relevant du ministère, reste quant à elle pour l'heure insensible à cette priorité.

La région d'Ifrane, au coeur du Moyen Atlas, regorge d'importantes potentialités.

L'écotourisme, que l'on associe au tourisme vert, est une des formes que peut prendre le tourisme durable, plus centré sur la découverte de la nature (écosystèmes, mais aussi agrosystèmes et tourisme rural), voire sur l'écologie urbaine (jardins écologiques, espaces verts écologiques, réserves naturelles urbaines et autres aspects de l'écologie urbaine, etc.).