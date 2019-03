© Copyright : Le360

Le Jet-Ski Club de Rabat est le premier club du genre à avoir été créé au Maroc, dans les années quatre-vingt-dix, encadrant ainsi cette discipline sportive. Voici son histoire, ses atouts et ses ambitions.

Grâce à ses structures et à sa gestion, le Jet-Ski Club de Rabat assure actuellement la présidence Fédération royale marocaine de Jet-Ski.

Situé sur un beau site, longeant l'embouchure du Bouregreg, le club forme de jeunes talents, une stratégie payante étant donné le nombre de compétitions qu'il a d'ores et déjà remportées à l'échelle tant nationale qu'internationale.

Bien que le matériel (la moto marine) ne soit pas à la portée de toutes les bourses (un jet-ski coûte en effet, en moyenne, 80.000 dirhams), de nombreux jeunes s'adonnent à ce sport.

Ses responsables indiquent en effet que le club accorde des facilités aux jeunes pour la location ou l'achat de ce coûteux véhicule nautique.

Né de l'imagination des Américains, voici plus d'une trentaine d'années, le jet-ski est une motomarine, surnommée également "scooter des mers".

Ce petit véhicule de loisir nautique, propulsé par un hydrojet, lui-même actionné par un moteur à combustion, compte deux types bien distincts: d'une part, la motomarine à bras, où l'utilisateur se tient debout, et contrôle l'appareil avec un bras mobile verticalement muni de poignées de contrôle (il s'agit, de facto, d'un jet-ski de compétition), et, d'autre part, la motomarine à selle, qui comporte un siège et des guidons similaires à une motocyclette.

Dans le second cas, ce véhicule nautique peut aussi transporter un passager, en plus de son conducteur.