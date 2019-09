© Copyright : DR

Dans une vidéo devenue virale en l’espace de quelques jours, une touriste britannique, en pleine crise d’hystérie, s’en prend physiquement à un vendeur de poulets dans un marché au Maroc.

C’est au nom de la défense des animaux qu’une jeune femme britannique, comme le rapporte la presse outre-manche, aurait attaqué un vendeur de poulets dans un souk de Tanger.

Hurlant sur le vendeur, distribuant à ceux qui la filment des doigts d’honneur, elle finit par grimper sur les cages pour tenter de libérer les volailles, sous les regards tant amusés que stupéfaits des badauds.

Lorsque le vendeur tente de l’arrêter, la jeune femme se met à hurler et va même jusqu’à le mordre et à essayer de le frapper en pleine figure, criant "get off" ("éloignez-vous") à ceux qui tentent de la calmer.

Selon le quotidien britannique The Daily dot, l’identité de la jeune femme n’a pas été dévoilée mais certains médias au Maroc rapportent que celle-ci a été transportée à l’hôpital en pleine crise d’hystérie par la police.

Sur la toile, la vidéo a fait le buzz et a fortement irrité les internautes qui ont vu dans ce comportement abusif l’hypocrisie de certains touristes.