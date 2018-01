© Copyright : Le360

Trois jours seulement après avoir convolé en justes noces, Hajar Adlouni Alami, jeune journaliste marocaine est décédée dans d'étranges circonstances. Détails.

Dans une déclaration accordée à le360, le père de la défunte donne les détails de la disparition de sa fille. Juste après avoir convolé en justes noces, samedi dernier à Fès, la jeune femme s'est rendue en compagnie de son époux à Ifrane. Le couple est retourné à Fès trois jours plus tard pour prendre part à un déjeûner chez la famille de la jeune mariée avant de se rendre à Casablanca.

Mardi, la jeune femme d'à peine 22 ans qui exerçait en tant qu’animatrice au sein d’une radio privée rend l'âme dans de mystérieuses circonstances.



Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes sur cette mort mystérieuse et une autopsie a été décidée afin d’élucider les vraies causes du décès et déterminer si la jeune femme est décédée suite à une intoxication alimentaire. Reportage.