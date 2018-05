© Copyright : DR

En colère contre les citoyens qui n’ont pas suivi leur appel au boycott du poisson, des jeunes ont détruit quantité de marchandises dans un marché aux poissons de Tétouan. Une enquête a été ouverte. Les détails.

L’appel au boycott du poisson, dont les prix ont flambé durant ce mois de ramadan, a trouvé un large écho auprès des citoyens. Mais, naturellement, il n’a pas été suivi par tout le monde. Et cela n’a pas été du goût de jeunes Tétouanais qui l’ont fait savoir, ce mercredi 23 février.

Le souk Beni Hassan, situé entre les villes de Tétouan et Chefchaouen a été, ce matin, le théâtre d’actes de vandalisme, qui ont suscité peur et désapprobation auprès des marchands de poissons. Ces derniers ont vu leur marchandise, particulièrement les sardines, saccagée et détruite.

«Le poisson a atteint des prix faramineux, il ne faut plus le vendre ni l’acheter», ont tonné ces jeunes.

Les habitants et les acteurs associatifs de la région de Beni Hassan, relevant de la province de Tétouan, ont dénoncé ces «actes illégaux», d’autant que les marchands sont pour la plupart des citoyens issus de catégories défavorisées.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent. Et la Gendarmerie royale recherche les coupables, selon les sources de le360.

Pour rappel, depuis le début du mois sacré, les prix du poisson ont connu une flambée sans précédent. Ce qui a poussé de nombreux internautes à lancer une campagne de boycott sur les réseaux sociaux et le hashtag ‫#‏خليهيخناز‬ #‏خليهيعوم (laisse-le pourrir et laisse-le nager).