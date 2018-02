© Copyright : Le360

La Colombe blanche est réputée être l’une des villes du royaume où le taux des accidents de la circulation est nettement inférieur par rapport aux autres. Conducteurs et citoyens adoptent un comportement exemplaire. Reportage et témoignages.

La caméra de le360 s’est baladée dans de grands boulevards de Tétouan et s’est arrêtée sur le degré de respect des conducteurs et des piétons des passages piétons. Voici ce qu’en pensent les uns et les autres.