© Copyright : DR

Après les rumeurs sur la tentative d'assassinat de Said Bey dans son domicile, le comédien est sorti de son silence il y a quelques jours pour apporter des précisions autour de cette affaire. De nouvelles vidéos viennent élucider cette histoire.

Said Bey a échappé a une mort certaine. Le 28 juillet, un vendeur de légumes s'est rendu à son domicile à Rabat dans l'objectif de le liquider. Heureusement, l'artiste n'était pas chez lui. Il était en voyage accompagné de sa famille. C'est son voisin Youssef Derby qui a essuyé les coups à sa place.

"Vers quatre heures du matin, j'ai été réveillé par les bruits du mis en cause dans cette affaire qui frappait violemment la porte de l'appartement. Lorsque je suis allé voir ce qui se passait, l'intéressé me dit texto qu'il veut tuer Said Bey car il lui a volé ses idées et l'histoire de son vécu pour un feuilleton", dévoile cette source dans une vidéo postée par l'artiste sur sa page facebook.

Said Bey revient sur cet évènement du 28 juillet et sur ce que cela a eu comme répercussion d'ordre psychologique. "Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, donc j'ai peur pour ma femme et mes enfants".

t

L'avocat de Said Bey, Mourad El Aboudi, explique que celui qui a tenté d'assassiner Said Bey a des antécédants judiciaires et est un grand consommateur de psychotropes.

Témoignage de Youssef Derby, voisin de Said Bey