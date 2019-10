© Copyright : DR

Une caravane médicale a été organisée, samedi dernier, dans la commune rurale de Tainaste (dans la province de Taza), en faveur de plus de 1.200 personnes.

Placée sous le signe de "la santé du citoyen, première richesse de la patrie", et organisée par l'association Tainaste pour les initiatives de développement, en étroite collaboration avec l'association Al-Hayat pour le développement humain, cette caravane médicale a mobilisé une équipe composée de pas moins de 106 professionnels de la santé, entre spécialistes, infirmiers, techniciens de laboratoire et cadres administratifs.

Cette initiative a porté sur des consultations et des soins dans plusieurs spécialités, notamment concernant la santé de la mère et de l'enfant, l'orthopédie, la cardiologie, la médecine interne, le diabète, la dermatologie et l'ophtalmologie.

Près de 300 élèves scolarisés à Tainaste ont en effet bénéficié d'examens ophtalmologiques, puis éventuellement de lunettes de vue.

Des médicaments ont également été distribués aux patients au cours de cette campagne médicale d'envergure, qui a été marquée par la mobilisation d'importants moyens logistiques, notamment des unités mobiles.

Plusieurs cas urgents ont été identifiés et transférés dans des hôpitaux spécialisés.

Cette caravane médicale, première du genre das cette commune rurale, a fédéré les efforts d’acteurs provinciaux, des autorités locales, de la direction de la Santé et de membres de la société civile.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'actions de bénévolat de l'association organisatrice, Al-Hayat pour le développement humain, créée en 2018 par des cadres issus de cette localité, dans le but de participer aux initiatives de développement et de désenclavement de cette région montagneuse de la région de Taza.