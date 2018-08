© Copyright : DR

Hassan, propriétaire d'une ferme à Tanger, a choisi de vendre ses moutons d'élevage via les réseaux sociaux. Le360 est allé à sa rencontre.

Hassan a choisi les nouvelles technologies pour vendre ses moutons. Elevés dans sa ferme à Tanger sur la route de l'aéroport, les moutons sont présentés par le biais d'une vitrine sur les réseaux sociaux. Via les photos sur la page facebook, les clients peuvent choisir et commander leur mouton. Autre avantage, la bête ne quitte pas son QG, et n'est livrée que la veille de l'aid.

"Les gens qui habitent dans des appartements n'ont pas où garder leur mouton. Cette option qu'on leur propose les arrange bien", confie Hassan à le360.

Côté prix, ils varient entre 1700 dirhams et 3200 dirhams la pièce.