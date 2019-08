© Copyright : Le360

Qu'ils quittent les ferries en voiture ou à pied via leur passerelle, les Marocains résidant à l'étranger (MRE) venant de pays d'Europe arrivent chaque jour, visiblement heureux, au port Tanger Med. Une hâte: rejoindre leurs proches pour célébrer la fête de l'Aid Al Adha, prévue lundi prochain.

Le360 est allé hier, mercredi 7 août, à leur rencontre, à leur descente de l’un des 47 navires qui effectuent des rotations quotidiennes entre le port espagnol d'Algésiras et celui de Tanger Med, un ouvrage d’envergure, qui fait de ce port l'un des plus grands du bassin méditerranéen.

L'accueil est émouvant pour ces 20.000 passagers qui ont débarqué ce mercredi.

Le360 a pu constater le degré élevé de l’organisation assurée par les différents services, autorités portuaires, police, gendarmerie, douane, ainsi que les prestations fournies par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité (facilitation des démarches administratives, antenne médicale, etc.).

Les hauts responsables du port cachaient mal leur satisfaction devant le fait que le pic des arrivées de MRE, entre le week-end dernier et le début de cette semaine, ont été gérés avec compétence et efficacité.

Sur l’ensemble des passagers interrogés, aucun d'entre eux n'a eu à faire des réclamations, aussi bien sur la traversée à bord d’un ferry, que sur les opérations liées au débarquement.

Depuis le début de l'opération Marhaba, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, et jusqu'au 5 août 2019, quelques 567.932 passagers sont arrivés au Maroc par le port Tanger Med.

A ces dates, 159.110 véhicules ont également été débarqués des cales des ferries, selon l'autorité du port Tanger Med.

"Un pic a été enregistré le week-end du 3 au 4 août, correspondant à une arrivée de 61.197 passagers et 15.601 véhicules", selon une source de l’autorité portuaire.

Selon un communiqué de l’autorité du port Tanger Med, "le dispositif de la phase retour sera déployé lors des prochains jours, l'autorité portuaire invite à cet égard les voyageurs à consulter les prévisions de trafic, disponibles sur le site web et l'application mobile, et d'éviter les périodes à forte affluence, notamment la période du 28 au 31 août 2019, afin de voyager dans les meilleures conditions de confort et de sérénité".