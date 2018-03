© Copyright : Le360

La capitale du Détroit connaît d’énormes problèmes infrastructurels. Nul ne l'ignore. Mais il en est un qui touche particulièrement les étudiants et qui laisse pantois. Reportage.

De nombreux étudiants à Tanger pâtissent du manque de numérotation de maisons, ruelles et boulevards. Leur courrier se perd et arrive rarement à destination. Or, nombre d’entre eux attendent des réponses à des demandes d’emploi ou des résultats d'examen.



La caméra de le360 vous rapporte en toute fidélité leurs doléances.