La Direction générale de la Protection civile organise des journées portes ouvertes à l’occasion de la journée mondiale de la Protection civile célébrée le 1er mars de chaque année. Une occasion pour communiquer avec le grand public. Le360 était au cœur de cet événement, organisé ce jeudi à Tanger.

Une journée porte ouverte a été organisée, ce jeudi à Tanger, à l’occasion de la journée mondiale de la Protection, célébrée cette année sous le thème «La Protection Civile et les institutions nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes».

En présence de Mohamed El Yaakoubi, wali de la régionde Tanger-Tétouan, et de plusieurs acteurs de la société civile et d’un public nombreux, les vaillants soldats de l’ombre ont procédé à des démonstrations et simulations d’interventions.