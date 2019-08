© Copyright : Le360

Le tout Sidi Allal Bahraoui, une bourgade agricole située entre Rabat et Tiflet, était ce lundi en deuil suite à la mort de la petite Hiba, brûlée vive dans l'incendie qui a ravagé le petit appartement qu'occupe ses parents. Reportage.

Une équipe de le360 s'et rendue lundi sur les lieux au lendemain du drame pour recueillir des témoignages sur place. Le père Abdelaziz Makrout, un mécanicien, s'est effondré et la mère Meriem est toujours inconsciente depuis le drame survenu dimanche après-midi. La première hypothèse émise sur les causes du décès de cette petite fille serait un chargeur de téléphone de marque dérisoire qui aurait déclenché l'incendie.

Devant le déchaînement des flammes qui gagnaient tout le voisinage, la mère et la tante de la victime ainsi que les voisins de l'appartement auraient fui l'immeuble (Un R3 de construction moyenne), laissant toute seule la petite fille Hiba de 6 ans, accrochée au grillage de la fenêtre, mourir dans la souffrance devant des badaud impuissants qui assistaient à la scène depuis la rue.

Les personnes rencontrées lundi lors des funérailles ont exprimé leur vive déception devant le fait "qu'aucun haut responsable de haut rang n'est venu sur les lieux partager la douleur des parents et des voisins". "On aurait souhaité la présence aux funérailles, de membres du gouvernement, du parquet et autres hauts responsables pour compâtir à la souffrance de la famille éplorée", a indiqué un voisin de la famille inconsolable.