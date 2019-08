© Copyright : Le360

El Hajeb, petite ville de montagne perchée sur la route d'Ifrane, abrite le premier centre de formation en faveur des appelés au service militaire que le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'État-Major Général des FAR, vient d'instaurer. Reportage.

Vendredi 23 août, 3.400 appelés dont 250 jeunes filles ont réussi leur baptême de feu après avoir réussi les tests de sélection dans l'un des 14 centres d'admission mis en place par les Forces armées royales. La caméra de le360 a assisté à ce premier jour d'accueil de ces appelés enthousiastes à l'idée d'accomplir leur devoir national.

Alignés comme un seul homme, ils ont tous entonné l'hymne national avec ferveur, avant de scander unanimement "Vive le roi".

Ce premier jour de formation a comporté quatre étapes. D'abord, les appelés venus à bord de véhicules militaires mis à leur disposition ont été soumis à la vérification et le contrôle d'identité avant que ceux-ci ne se soient dirigés vers leurs chambres de séjour.

Vient après l'étape dite d'orientation et de consignes. Un haut gradé a défini les droits et les obligations des appelés. "Vous devez respecter l'institution militaire comme vous devez respecter votre hiérarchie ainsi que les strictes consignes", leur a expliqué un officier supérieur, avant d'énumérer une liste de produits interdits pendant leur séjour dans le centre.

Les appelés ont été conduits lors de la 3e étape de ce jour d'accueil chez les coiffeurs. Là, tous les hommes aux cheveux ébouriffés se font raser le crâne.

La 4e étape a consisté en la distribution des treillis et des sacs à dos remplis de divers matériels.

A la tombée du jour, les 3. 400 appelés ont été rassemblés dans une grande cour de centre pour l'hymne national et la levée du drapeau.

Après cette journée chargée, les appelés ont été dirigés vers les réfectoires pour un dîner bien mérité.

Il faut signaler par ailleurs qu'en moins d'un an, le Centre des appelés d'El Hajeb a été construit d'une manière professionnelle démontrant la haute qualité du savoir-faire des FAR. Ce centre est doté de tous les équipements modernes et nécessaires pour accomplir sa mission dans de meilleures conditions.

Les habitants d'El Hajeb ont montré également leur satisfaction en accueillant autant de monde parmi eux.