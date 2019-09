© Copyright : Le360

Le ministre de la Santé, Anas Doukali, a lancé ce lundi 16 septembre à Rabat un programme de mise en oeuvre de soins auto-administrés (selfcare) pour la santé sexuelle et reproductive au Maroc, appliquant ainsi les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ce concept vise à ce que le malade participe de lui-même à sa propre guérison, et l'anticipe ainsi, à l'aide d'un partenaire, comme sa famille, un médecin, un pharmacien ou une sage-femme par exemple, a expliqué le ministre.

Le dépistage précoce du cancer du colon, a-t-il ajouté, permet la guérison de ce cancer, l'un des plus mortels au Maroc.

"Bien que le Maroc ait connu des progrès en matière de réduction de la mortalité maternelle durant la dernière décennie, il subsiste toujours des décès et des mortalités maternelles qui peuvent être évités grâce aux services de soins de santé sexuelle et reproductive tout au long du continuum des soins et en impliquant les communautés dans les auto-soins ou selfcare", explique, à cet égard, un document du ministère de la Santé.

Ce document indique par ailleurs que le Maroc a été le premier pays à mettre en oeuvre les directives de l'OMS (à partir du 24 juin 2019) en matière des soins auto-administrés pour la santé sexuelle et reproductive.