© Copyright : DR

Beau le printemps, certes ; mais cette belle saison, tant louée par les poètes, a son cortège de maladies dont certaines peuvent causer d'énormes dégâts. Le point avec le professeur Abdelaziz Aichane.

Le retour du printemps apporte joie et allégresse. Pour autant, cette saison n'est pas jonchée que de roses. En effet, le printemps apporte son cortège de pathologies.

"C'est une belle saison, sans doute. Mais elle ne l'est pas pour tous, particulièrement pour les personnes ayant une allergie et dont l'approche des arbres en cette période de l'année peut causer des complications", nous explique le professeur Abdelaziz Aichane, spécialiste des maladies respiratoires et des allergies.

L’allergie de printemps est fréquente. Elle peut avoir des répercussions sur la santé. Le risque est élevé chez l'enfant. Cependant, les patients asthmatiques en sont les plus exposés.

Comment s'y prémunir? Suivez les conseils de ce grand spécialiste.