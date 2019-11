© Copyright : DR

Rabat s'est récemment dotée de nombreux espaces verts, totalisant une superficie dépassant 90 hectares. Cela fait de la capitale l'une des villes les mieux loties dans ce domaine. Reportage.

En dépit de ces efforts, selon une récente étude, le ratio en espaces verts à vocation récréative est de 1.4 m2 par habitant au niveau de la ville de Rabat. Ce ratio est très loin de la norme internationale admise par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui le fixe à 10 mètres carrés par habitant.

Cela étant, la ville de Rabat reste en tête des villes marocaines les mieux dotées en espaces verts. Jugez-en! Jardin du Triangle de vue (7,5 hectares), Jardins d'essais (8 hectares), Jardin des Oudayas (1 hectare), Jardin du Chellah (7,5 hectares), Parc du Hilton (15 hectares), Jardin de la Tour Hassan (5,5 hectares), Parc zoologique (45 hectares).

Il ne faut pas non plus oublier la Ceinture verte, un espace de plusieurs centaines d'hectares qu'avait édifié feu le roi Hassan II dans le but de freiner l'urbanisation incontrôlée.