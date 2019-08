© Copyright : adil gadrouz

Le360 est allé à la rencontre de libraires casablancais qui s'adonnent à la vente de livres d’occasion. Quels sont les programmes scolaires privilégiés par ce commerce et quels types de clients ciblés par ces libraires? Tour d’horizon.

Le360 est allé dans la rue des Anglais, située dans le mythique quartier El Bhira, à Bab Marrakech. Plusieurs librairies spécialisées dans la vente de manuels d’occasion se partagent toute une rue.

Lors de notre tournée dans ces librairies, nous avons constaté que tout les programmes scolaires sont représentés: du public au privé ainsi que le programme de la mission française.

Les prix sont nettement inférieurs à ceux du neuf. Le coût passe du simple au double. Une économie considérable surtout pour les petites bourses.

Abderrahim, gérant d’une librairie du quartier El Bhira, a déclaré au micro de Le360 que «notre clientèle préfère les manuels d’occasion, 50 à 60% moins cher que le neuf et de qualité acceptable».

Aziz, un autre libraire de la rue des Anglais, a assuré que «le livre d’occasion connaîtra un franc succès cette année. Et pour cause, après Aid Al Adha, les vacances et la rentrée scolaire, le pouvoir d'achat des parents en prend un coup".

«En ce moment, nous écoulons nos stocks de manuels programmés par la mission française. Leur rentrée est prévue le 3 septembre», souligne-t-il.

Il ajoute que «5 jours après, place aux élèves des établissements privés. Une semaine après ces derniers, nous recevrons les élèves du public».

Dans ce même sillage, un élève a affirmé au micro de Le360: «Je viens à El Bhira pour la simple raison que les prix défient toute concurrence».

Mis à part les manuels scolaires imprimés en France et les dictionnaires Larousse et Petit Robert, de nombreux classiques de la littérature française étaient exposés sur les étals des différentes librairies d'El Bhira.

A cet effet, un professeur de français a indiqué: «à El Bhira, les classiques de la littérature française sont à des prix alléchants» ajoutant que « Le Père Goriot, roman d’Honoré de Balzac, est à 15, alors que neuf il coûte 90 dhs».

«Le dictionnaire qui coûte près de 300 dhs en librairie, ne dépasse pas les 50 dhs à El Bhira», conclut-il.

Au quartier El Bhira, nous avons surtout découvert que la rentrée scolaire peut se négocier à de petit prix, c’est encore possible pour certains livres.