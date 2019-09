© Copyright : DR

Les dépouilles de trois jeunes Marocains, décédés dans le naufrage de leur embarcation au large d’Oran en Algérie, ont été rapatriées au Maroc via le poste frontalier terrestre de Zouj Bghal près d’Oujda. Reportage.

En fin d’après-midi du mercredi 25 septembre, Zouj Bghal, poste frontière entre le Maroc et l’Algérie, était particulièrement animé. Ouvert de manière exceptionnelle, trois dépouilles de jeunes Marocains ont été rapatriées via ce poste frontalier.

Il s’agit de deux jeunes originaires de Taourirt, enterrés le même mercredi au cimetière du quartier Moulay Ali Chérif. La troisième victime a été inhumée dans sa commune natale, Lemrija, dans la, province de Jérada.

Des habitants de Taourirt, petite ville de l’Oriental, ont imputé la responsabilité de tels drames (des jeunes qui risquent leur vie pour immigrer clandestinement en Europe) au gouvernement et aux élus au vu du marasme économique et de la situation sociale dans cette ville et d’autres localités de la région.