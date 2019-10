© Copyright : Le360

L'Association Jossour, Forum des femmes marocaines, vient de lancer, à Rabat, une campagne nationale de grande envergure pour la parité. Ce projet vise à accorder aux femmes leurs droits politiques, sociaux, économiques et culturels, conformément aux dispositions de la Constitution.

Devant une assistance venue en nombre, composée de divers acteurs associatifs, Ouafa Hajji, coordinatrice de cet important projet, a lancé hier, jeudi 24 octobre, à Rabat, cette campagne nationale pour la parité.

Pour Ouafa Hajji, "la participation politique des femmes constitue une pièce maîtresse de l'égalité et une force de progrès".

Dans une déclaration devant Le360, en sa qualité de membre fondatrice de Jossour, Forum des femmes marocaines, Ouafa Hajji a en outre rappelé que la charte pour la parité a déjà été signée par 60 organisations, dont des partis politiques, des syndicats, mais aussi des artistes, des intellectuels et des sportifs.

"Maintenant, nous progressons en ouvrant une pétition en direction des citoyens", a-t-elle souligné.

De son côté, Habib Belkouch, président du Centre d'études en droits humains et démocratie (CEDHD) a salué ce projet de valorisation de parité entre hommes et femmes et a exprimé "l'adhésion totale" de son association à cette initiative.

"Actuellement, le gouvernement est interpellé pour mettre en place une réelle stratégie en la matière", a-t-il affirmé.

Pour sa part, Oumaima Achour, présidente de Jossour, a indiqué que le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani allait " recevoir dans les prochaines semaines une copie de cette pétition, désormais ouverte au public".

Quant à Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS –désormais dans l’opposition après le remaniement gouvernemental), il est apparu pour la première fois en public lors de cette manifestation organisée par Jossour.

"Le PPS, qu'il soit dans la majorité ou dans l'opposition, a toujours eu pour principe la défense du socialisme et de la démocratie. Nous avons signé l'appel à la parité et nous estimons que cette question est centrale dans nos approches", a rappelé le chef du PPS.