Vidéo. Rabat: visite guidée du nouveau mall Arribat, qui ouvre ses portes ce mercredi

© Copyright : Le360

Un nouveau centre commercial ouvrira ses portes demain, mercredi 20 novembre, dans le quartier de l'Agdal: Arribat center. Il s'agit du second plus grand mall du Maroc en termes de surface et de nombre de magasins qui s'y trouvent. Reportage.

Ce projet, édifié en plein quartier central de l'Agdal, a nécessité un investissement global de 2,4 milliards de dirhams, a annoncé Taieb Naciri, directeur de la Société gérante Foncière Chellah., lors d'une visite des lieux, pour la presse, ce mardi 19 novembre. Construit sur un terrain de 5,34 ha, Arribat center, qui doit générer 7.000 emplois directs, fait partie des plus grands malls du Maroc et d’Afrique. En plus de ses enseignes de restauration rapide et des 200 boutiques qu'il totalise, le centre commercial Arribat dispose également d’un hôotel, d’une piscine, d’un spa, d’un bowling et même d’une salle de cinéma, du réseau Megarama. Selon Taieb Naciri, cet immense mall a pour vocation d'accueillir les marques internationales et nationales dans un espace convivial. Pour sa part, Fatima-Zahra Berrada, de la direction de la Société Foncière Chellah, a tenu à ce que les diverses marques nationales d'habillement et de commercialisation d'autres produits, soient présentes dans ce centre commercial, équipé d'infrastructures répondant aux normes internationales. Un parking de 1800 places est, de plus, à la disposition des clients. La société Foncière Chellah, filiale de la CDG, compte atteindre quelques dix millions de visiteurs par an.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini