L'ambassadeur de France au Maroc, Jean-François Girault, a inauguré mardi 5 juin l’initiative française «Ambassade verte» qui doit permettre aux représentations diplomatiques de l'Hexagone à l'étranger de réduire leur empreinte énergétique. Reportage.

L'ambassadeur de France, Jean-François Girault, accompagné d'Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, a inauguré ce mardi l’initiative française «Ambassade verte».

Lancé en 2015, dans la perspective de la COP21 et d'une démarche globale concernant l'ensemble des représentations françaises à l'étranger, le plan «Ambassade verte» a pris une dimension concrète à Rabat. «Suppression de la chaudière au fuel, baisse de la consommation d’électricité de 17% en 2017, recyclage de 10 tonnes de papier par an et de tous les déchets électroniques, aménagement d’un jardin durable peu consommateur d’eau", font partie des mesures mises en place.

Selon l'ambassadeur de France dans le Royaume, «ces mesures, en cohérence avec les efforts déployés par le Maroc, notamment en matière d’habitat durable, ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26%».

A l'instar de Jean-François Girault, le ministre marocain de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat a salué cette initiative «pilote». «Nous avons ici des initiatives du type de celles que proposent des ONG pour la protection de l'eau, du traitement des déchets et des eaux usées», a-t-il affirmé. «Nous devons nous inspirer aussi de l'initiative française, notamment en matière d'économie d'énergie et de papier».

Lors de cet événement, l'ambassadeur français et le ministre marocain ont procédé au lancement d’un réseau des «ambassades vertes» à Rabat, associant les représentations diplomatiques «engagées dans une démarche écoresponsable».

La cérémonie s'est achevée par la visite du nouveau jardin durable de l’ambassade, aménagé en 2017-2018 avec des partenaires locaux, et le dévoilement d’une plaque «ambassade verte» sur le mur d'enceinte du bâtiment.