La corniche du Bouregreg à Rabat connaît une forte affluence des estivants lors de cette fin du mois d'août. Un hobby est particulièrement très prisé. On vous invite à découvrir.

Située à l'embouchure du fleuve Bouregreg et édifiée sous la célèbre cité des Oudayas, la corniche, nouvellement réhabilitée, abrite divers lieux de loisirs et de divertissement comme les sports nautiques (nage, surf, jet-ski, voile), restauration et autres.

Cette façade fluviale permet aussi à des dizaines d'amateurs de la pêche de s'adonner à leur activité favorite et ce, dans un espace paisible et bien aménagé.

L’équipe de Le360 a rencontré des pêcheurs qui viennent en grand nombre chaque jour jeter leurs hameçons dans ce fleuve qui orne le paysage de la capitale. Reportage.