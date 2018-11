Vidéo. Projection en avant-première du documentaire “We could be heroes”

© Copyright : DR

Le documentaire "We Could Be Heroes" a été projeté en avant-première le 13 Novembre dernier au cinéma Ritz de Casablanca. Ce film capture le combat du double médaillé d’or Paralympique marocain Azzedine Nouiri, pour la dignité et l’égalité des droits des personnes handicapées au Maroc.

Réalisé par Hind Bensari, le documentaire vise à sensibiliser les autorités sur la marginalisation subie par les personnes en situation de handicap, en peignant le parcours de jeunes athlètes originaires de Safi, qui mettent toute leur énergie à se sortir de la misère. Menés par Azzedine Nouiri, le seul athlète marocain, avec Hicham El Guerrouj, à être double médaillé d’or olympique, des jeunes analphabètes handicapés se vouent avec énergie à leur sport, dans l’espoir d'atteindre les Jeux paralympiques. "We Could Be Heroes" sera diffusé sur 2M, dimanche 18 novembre prochain à 21h30, dans le cadre de l'émission "Des Histoires et des hommes".

Par Rania Laabid et Khadija Sabbar