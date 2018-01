Vidéo. Portail de réclamations chikaya.ma: plus de 2.500 plaintes en dix jours

Le portail de traitement des réclamations des usagers du service public chikaya.ma a enregistré depuis son lancement, le 9 janvier, et jusqu'à la date du 17 janvier, plus de 2.500 plaintes, a déclaré à le360 le ministre délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la fonction publique.

Pour Mohamed Ben Abdelkader le «décollage est réussi, le portail a rapidement atteint sa vitesse de croisière». Le ministre de la Réforme de l'Administration et de la fonction publique avoue avoir poussé un ouf de soulagement après que le portail a montré un bon fonctionnement de service. «A plus d'une semaine du lancement par le chef du gouvernement, Saâd6Eddine El Othmani, chikaya.ma a prouvé son efficacité», a-t-il ajouté sourire aux lèvres. Et de rappeler que «les citoyens ont le droit de déposer toute sorte de plainte et de réclamation envers les services administratifs». L'opération de traitement de chaque dossier a une durée maximale de deux mois. Le plaignant reçoit un accusé de réception dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Sur les 2500 plaintes reçues jusqu'ici, environ 200 ont concerné des suggestions de citoyens en vue d'améliorer le fonctionnement de l'administration. Vidéo. Administration: le portail chikaya.ma voit enfin le jour Grâce à cette nouvelle plateforme, le citoyen peut transmettre sa réclamation pour traitement et suivre à tout moment son avancement en ligne, a souligné Ben Abdelkader, expliquant que ces réclamations mettant le doigt sur les dysfonctionnements, elles permettront d'apporter les réformes nécessaires et d'établir les responsabilités.

Par Mohamed Chakir Alaoui