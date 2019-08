© Copyright : le360

A Agadir Ida-Outanane, plusieurs couples, nouvellement unis, choisissent la plage d’Imsouane pour leur honeymoon. Le360 en a rencontré certains. Témoignages.

Imane et Youssef viennent de se marier, à Settat, mais ils ont opté pour la très romantique plage d’Imsouane pour leur lune de miel.

Dans des déclarations à Le360, ils expliquent les raisons qui ont motivé leur choix: la magie du lieu, une nature féérique et une population hospitalière, en plus de services à la pointe pour les touristes. Tout ce qu'il faut pour le bon départ d’une union qu’ils souhaitent sereine et heureuse.

Alexia et Philippe, eux aussi nouveaux mariés, Français, ont fait le même choix et ne tarissent pas d’éloges pour cette région et sa population. Et puis, en plus de leur lune de miel, Imsouane leur permet de se livrer à leur loisir de prédilection: le surf, sur des vagues hautes et une eau de mer de bonne qualité.