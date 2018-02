© Copyright : DR

Sur Twitter, la photo d’un Saoudien posant avec quatre femmes marocaines qu'il aurait toutes épousées le même jour fait le buzz. Mais qu’en est-il réellement? On vous dit tout.

Le Twittoma de tous les pays du Golfe n’a d’yeux que pour cela. Et le sujet est n°1 des thèmes les plus partagés et commentés dans cette région du monde. Il s’agit de la rumeur selon laquelle un Saoudien se serait marié, le même jour, avec quatre femmes, toutes des Marocaines. Entre approbation, encouragements, critiques et même insultes, les réactions fusent depuis plusieurs jours. Mais qu’en est-il réellement?

Vérification faite, il s’agit ni plus ni moins que d’une fake news, portée par le téléphone arabe et, bien malgré elle, par une certaine Dr Kholoud, une blogueuse très influente dans le Golfe qui compte plus 3 millions d’abonnés sur Instagram notamment. Quoi de mieux que les clichés, notamment en relation avec les Marocaines résidant dans le Golfe, pour que les (fausses) nouvelles aillent vite?





© Copyright : DR

Tout a commencé en 2016 au Koweït, et non en Arabie saoudite, quand, assistant à un mariage au côté de son mari, la Kholoud en question prend la pose avec des mannequins. Celles-ci sont invitées histoire d’épater une galerie conquise d’office, mais aussi pour "vendre" une marque de tenues de mariage. Sur le ton de la plaisanterie, et devant un époux visiblement ravi, l'assistance lance l'idée selon laquelle l'époux de Kholoud a désormais quatre femmes.

Le succès est immédiat et il dépasse le simple cadre de la cérémonie. Twitter et Instagram font le reste, enflammant les débats et les discussions, tantôt sur la polygamie, tantôt sur la tendance voulant que les ressortissants des pays du Golfe préfèrent se marier à des Marocaines -souvent en deuxièmes épouses cela étant.

© Copyright : DR

La photo (ci-dessus) partagée récemment concerne la même cérémonie. Et là encore, l’occasion était offerte d’attirer l’attention en usant d’une formule gagnante à chaque fois.