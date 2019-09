Vidéo. Oujda: au cœur de la rentrée des classes

Ce jeudi 5 septembre coïncide avec le début de l’année scolaire 2019-2020. Le360 est allé dans un lycée de la région de l’Oriental, et plus précisément dans la ville d'Oujda. Visiblement, élèves et enseignants sont heureux de reprendre du service. Tour d'horizon.

C'est parti pour l’année scolaire 2019-2020. La rentrée des classes s’est déroulée ce jeudi 5 septembre dans tous les recoins du royaume. A cet effet, le360 est allé rendre visite à l’établissement d’enseignement secondaire Mohamed Abed El Jabiri à Oujda. Son directeur, Hassan Nasri a déclaré au micro de le360 que «dès la fin de l’année scolaire écoulée, nous avons élaboré les emplois du temps pour permettre aux élèves de s’inscrire dans les meilleurs conditions». Vidéo. Casablanca: Rentrée des classes, comme si vous y étiez Meriem Lahlou, institutrice au sein de cet établissement, a affirmé: « que les élèves ont été reçu dans d’excellentes conditions en présence de tout le corps professoral et administratif». Un élève a exprimé sa joie de retrouver les classes. Il a ainsi déclaré à le360: «Je suis venu m’enquérir de mon emploi du temps. Je suis extrêmement motivé. Mon objectif est d’avoir d’excellents résultats en fin d'année». Une élève en 5e année secondaire assure être motivée par la reprise des cours tout en souhaitant la réussite à tous ses camarades. Cette année, tout a été mis en œuvre pour que la rentrée scolaire se passe dans d’excellentes conditions pour les élèves mais aussi pour le corps professoral. La mojorité des élèves approchés a déclaré être extrêmement motivés, tout en assurant que de bon résultats vont suivre.

Par Mohammed Chellay