Une bande composée de cinq individus encagoulés a attaqué, ce vendredi 12 avril, une agence bancaire située près de la ville de Ouarzazate. Les détails.

Selon les sources de Le360, cette bande criminelle a attaqué une agence bancaire située dans la localité de Tarmigt près de Ouarzazate.

Nos sources indiquent que la bande en question, dont les cinq membres étaient encagoulés, a commis son méfait quelques minutes avant l’ouverture de l’agence bancaire.

Ils ont commencé par neutraliser l’agent de sécurité qu’ils avaient ligoté aux côtés d’une salariée de l’agence bancaire avant de s’emparer du contenu du coffre-fort et prendre la fuite.

Plus que cela. Pour échapper aux mains de la justice, ils ont pris soin de démonter et d’emporter les caméras de surveillance et les appareils d’enregistrement.

Prenant connaissance de ce casse, les autorités, les gendarmes, ainsi que la police scientifique et technique ont été dépêchés sur place pour recueillir les premiers éléments et se lancer à la recherche des membres de la bande.