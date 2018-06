Vidéo. Mauritanie: les boycotteurs décidés à couler la filiale de Maroc Telecom

Le boycott de Mauritel, filiale de Maroc Telecom, se poursuit et s'intensifie en Mauritanie. Les initiateurs du mouvement ne comptent pas lâcher prise et mobilisent de plus en plus sous le slogan «Laissez-la tomber en faillite», dénonçant ainsi la mauvaise qualité des services de l'opérateur.