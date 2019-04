© Copyright : DR

En marge de l’événement «Marvel Studios Festival» et de la sortie d’«Avengers: Endgame», Roland Boschi, illustrateur de célèbres anti-héros de l’univers Marvel, a présenté, le 27 avril dernier à l’Imax de Casablanca, une masterclass aux fans de comics. Plongée dans les planches Marvel.

Samedi 27 avril, à 10 heures, soit une heure avant la masterclass prévue, une foule importante s'était déjà massée à l’entrée de la salle de cinéma, pour pouvoir acheter des billets pour le film "Avengers: Endgame". Des groupes de jeunes, venus entre amis, mais aussi des familles ainsi que des moins jeunes, ayant grandi avec Spiderman, X-Men ou autre Iron Man... Tous patientent devant l'entrée du cinéma.

Rabîi, jeune cadre commercial confie «c’est un film que j’ai attendu impatiemment depuis que j'ai vu Thanos pour la première fois, en 2012 il me semble». Rabîi est un véritable fan, mais pas plus que sa conjointe, Hajar, qui ne manque pas d’ajouter, rieuse: «moi aussi! Marvel, ce ne sont pas que les garçons, ce sont aussi une pléiade d’héroïnes, qui, de plus, sont celles qui sauvent la mise dans les moments les plus désespérés, ça fait du bien au moral».

De bon matin, ces personnes qui sont venues se procurer leur billet pour pouvoir visionner Avengers: Endgame en 3D, en achètent d'autres pour le lendemain, les billets de la journée étant déjà écoulés. Il faut dire que le film a réalisé des entrées record dans le monde entier, atteignant des recettes globales d’1,2 milliard de dollars en 5 jours, selon Disney.

Près de l’espace interactif Marvel, où des amateurs de super héros viennent se prendre en photo sous le masque de leur personnage favori et où des jeunes, comme des moins jeunes entrent dans la peau de leur héros favori, grâce à un casque de réalité virtuelle, Le360 rencontre Roland Boschi. L’artiste, dont le style vestimentaire et la coupe de cheveux rappellent un peu Wolverine, héro des X-Men, se prête volontiers au jeu des questions.

«J’ai commencé ma carrière par les dessins animés. De l’Ours Paddington à Code Lyoko, en passant par Michel Strogoff», explique cet illustrateur, qui fut d'abord storyboarder, c'est à dire adaptateur en images du synopsis d'un film, d'une BD, de dessins animés. Devenu concepteur de personnages, Roland Boschi ajoute qu’il a «appliqué à la bande dessinée le dynamisme de la mise en scène des dessins animés».

«C'est en 2007 que j’ai commencé mon aventure chez Marvel. Après leur avoir donné mon book, j'ai été invité à travailler sur un personnage que j’affectionne particulèrement, Ghost Rider», déclare-t-il, les yeux brillants. «J’ai eu la chance de collaborer avec cet excellent scénariste qu’est Jason Aaron».

«J’ai par la suite travaillé sur plusieurs titres, certains comptant pour sombres, notamment Wolverine, Punisher, ainsi que des séries adressés aux adultes (Wolverine Max, Punisher Max), X-Men, Weapon-X, Star Wars, Les Inhumains: Karnak, Winter Soldier», énumère-t-il...

Ces titres, Roland Boschi les a illustré avec certains des plus grands scénaristes de comics dans le monde, tels que Rick Remender (Winter Soldier, Hail Hydra) et Warren Ellis (Karnak, Wolverine).

Pour Roland Boschi, les univers du cinéma et des comics, bien qu’ayant leur spécificités artistiques et leur prérogatives propres à deux genres complémentaires, «s’alimentent et s’inspirent mutuellement, donnant un coup de fouet à l’univers des comics», poussant l'industrie de la bande dessinée à suivre le dynamisme du l'industrie hollywoodienne.

L'artiste avoue toutefois que «malgré le fait que de plus en plus de dessinateurs ont recours à une panoplie de logiciels et d’outils infographiques, je conserve mon côté puriste en travaillant à la traditionnelle, au crayon et au papier». Pour Roland Boschi, en effet, l'innovation vient d'abord des idées, avant l'emploi d'outils, pour ultra-modernes qu'ils soient.

Visitant pour la première fois le Maroc, l’illustrateur s’est étonné de retrouver un public «vivement intéressé et enthousiasmé», composé de collectionneurs, de connaisseurs, de jeunes amateurs, de professionnels de l’illustration et de dessinateurs débutants. L’affluence à cette masterclass animée par Roland Boschi a, à cet égard, été éloquente.

Pendant un peu plus d’une heure, Roland Boschi a montré plusieurs de ses dessins, expliquant sa méthodologie, ses techniques et la passion qui l'anime, pour le plus grand plaisir d’un public diversifié, émerveillé de découvrir les coulisses de la création des aventures de leurs héros favoris.