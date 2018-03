Vidéo. Marrakech: les images scandaleuses d'une Délégation de l'Industrie déserte aux heures de travail

© Copyright : DR (capture d'écran)

C'est un véritable scandale que révèle cette vidéo, tournée vraisemblablement hier lundi, et qui montre la Délégation de l'Industrie et du commerce de Marrakech complètement déserte, même aux heures de travail! Le ministère ouvre une enquête et promet des sanctions.

Scandaleux! C’est le moins que l’on puise dire sur cette vidéo qui se répand sur les réseaux sociaux comme une trainée de poudre où l’on voit la Délégation de l’Industrie et du commerce de Marrakech complétement déserte aux heures de travail. Elle aurait été tournée lundi 5 mars courant. Un citoyen, qui a filmé les bureaux de cette Délégation en l’absence de l’ensemble des fonctionnaires, s’en indigne. Surtout dans un contexte où de récentes instructions royales ont insisté sur la responsabilité des fonctionnaires et la nécessité pour eux de respecter leurs engagements envers les citoyens. A en croire le contenu de la vidéo, cela ne semble pas faire partie des priorités de ceux qui travaillent à cette Délégation. Pour sa part, le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique a rapidement réagi. Dans un communiqué diffusé ce mardi 6 mars, il annonce que Moulay Hafid Elalamy, ministre de tutelle, a donné ses instructions pour qu’une enquête soit rapidement menée à ce sujet, par les services compétents du ministère. Et d’ajouter que les résultats de cette enquête seront communiqués à l’opinion publique. «Le ministre assure qu’en cas de manquement avéré, les sanctions appropriées seront appliquées», ajoute le communiqué.

Par Younès Tantaoui