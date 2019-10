© Copyright : le360

Le Club Royal Motos a annoncé, samedi 26 octobre à Bouznika, la tenue, du 3 au 13 novembre, de la 7e édition de son Tour international des motos de la Marche Verte. Après l’Afrique et l’Europe, les motards du club s’attaquent cette année à un gros morceau: les Etats-Unis d'Amérique. En selle.

Annoncé le samedi 26 octobre dernier, la 7e édition du Tour international des motos de la Marche Verte du Royal Club Moto, se tiendra du 3 au 13 novembre prochain, dans l’Etat de Floride, au Sud-Est des Etats-Unis. Thème fédérateur de cette édition: «Le Sahara marocain, vu par les Américains». L’occasion, pour les participants, de célébrer les 233 années d’amitié qui lient le Maroc aux Etats-Unis.

Comme chaque année, ce tour prendra la forme d’un road trip, et verra, pour cette édition, la participation de 150 motards, dont 33 femmes, pour la plupart du Maroc, mais aussi de France, d’Arabie Saoudite, des Pays-Bas, du Mexique et des Etats-Unis, qui sillonneront les routes du «Sunshine State», pour y clamer haut et fort, et à deux roues, la marocanité du Sahara.

Peu de temps avant la tenue de la conférence de presse, un impressionnant cortège de 90 motos, venues de toutes les villes du royaume, a pris la direction de l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour s’envoler en direction de Miami, point de départ de ce tour.

Un avion-cargo a spécialement été affrété par le club pour l’envoi des motos, qui seront les seules passagères à bord de ce vol spécial.

Le 4 novembre prochain, les 150 participants prendront la route en direction d’Orlando, dans le nord de la Floride.

Le 6 novembre 2019, jour anniversaire de la commémoration de la Marche Verte, une cérémonie sera organisée pour les motards participants, à Orlando, lors du discours royal, qui doit être prononcé, comme il est de coutume à cette occasion, par le roi Mohammed VI.

Orlando, seconde étape de ce road trip, est en effet une ville qui abrite la plus importante des communautés de Marocains établis aux USA.

Le programme précise en outre que lors de cette cérémonie, des prix seront remis à certaines personnalités issues de la diaspora marocaine installés en Floride.

Avec Orlando comme point de départ, le convoi de motards traversera ensuite les villes de Tampa, Naples avant de rejoindre le point le plus au Sud des Etats-Unis: Key West.

Ce tour s’achèvera par une dernière étape, qui reliera Key West à Miami, le 12 novembre. Le retour au Maroc est prévu le 13 novembre, en avion, bien entendu, en attendant l'invention de la moto amphibie.