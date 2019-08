Vidéo. Mali: les étudiants happés par l'utilisation de leur smartphone

Tous les étudiants de Bamako reconnaissent ne plus pouvoir se séparer de leur smartphone, qui fait partie intégrante de leur vie dans les campus universitaire. Or, s'ils consultent très souvent leur téléphone, c'est plus pour les réseaux sociaux que pour renforcer leurs connaissances.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté