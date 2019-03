© Copyright : Le360

Plus de 1.500 imams et mourchidates nationaux et étrangers ont été formés jusqu'ici par le Maroc depuis la création en 2014 de l'Institut Mohammed VI de formation des imams et des mourchidates.

Parmi ces lauréats, figurent des ressortissants de pays africains et d'Europe.

La Thailande vient de solliciter du ministère des Habous et des affaires islamiques une session de formation pour un groupe d'étudiants en théologie thaïlandais.

Le360 a interviewé plusieurs étudiants en théologie, futurs imams et mourchidates, à l'occasion de la visite qu'ont effectuée hier, samedi 30 mars 2019, le roi Mohammed VI et le pape François, dans cet institut unique en son genre en Afrique.

Ces étudiants ont salué la qualité de l'enseignement (d'une durée de deux années) et adressé leurs remerciements au roi Mohammed VI, à l'origine de la création de cet institut.

En effet, c'est par Dahir que cet institut chargé de la formation des imams, des morchidines et des morchidates a été créé, dans le but de les former, dans les domaines de l'Imamat et de l'orientation religieuse.

L'institut Mohammed VI leur permet d'acquérir méthodes et connaissances qui rendent à même d'accomplir les missions qui leur sont dévolues, et forme, met à niveau et perfectionne les préposés religieux issus d'autres pays.

Outre l'enseignement des préceptes d'un islam de paix et de tolérance, les étudiants suivent aussi des cours élargis à l'apprentissage des langues, des sciences et suivent des travaux pratiques dans divers domaines.

L'Institut Mohammed VI a également pour mission d'établir des relations de partenariat et de coopération avec les institutions et les organismes nationaux et étrangers qui poursuivent les mêmes objectifs.