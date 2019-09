© Copyright : Le360

Après son lancement en 2019, le projet du réseau des vélos-taxis à Rabat est en train de tenir son pari. Ce type de transport écologique connaît un vrai engouement, aussi bien de la part des habitants que des touristes.

Au total, 50 tricycles assistés par un moteur électrique sillonnent la capitale pour des balades.

"C'est un mode de transport pratique et écologique qu’utilisent de plus en plus les citoyens et les touristes", affirme Fatima Gueddari, présidente d'une ONG locale qui a mis au point ce projet en partenariat avec l'Initiative nationale de développement humain (INDH).

"Inauguré en janvier 2019 par le roi Mohammed VI, le projet trace son chemin vers la réussite", souligne Fatima Gueddari. "Nous allons élargir les points de départ de ces taxis-verts à d'autres zones de la capitale", ajoute-t-elle, indiquant que l'emplacement du départ des courses est limité actuellement au Mausolée Mohammed V et à la Marina du Bourgreg.

Ayant nécessité un investissement de 2,5 millions de dirhams, le projet a été conçu pour promouvoir l'emploi de jeunes.

La gestion et l'assistance de ce réseau de taxis-verts sont assurées par la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra.