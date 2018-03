© Copyright : Le360

La communauté marocaine en Espagne s'élève à un million de personnes. Ces ressortissants sont "bien intégrés, loin du fanatisme et du radicalisme religieux", selon les participants au 2e forum Maroc-Espagne tenu mardi 20 et mercredi 21 mars à Rabat.

C'est le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger (MRE), Abdelkrim Benatiq, qui a ouvert ce colloque sur le thème de la migration entre Maroc et Espagne. Il a exprimé la disponibilité de son département à améliorer les conditions de séjour de la diaspora marocaine en Espagne en matière d'enseignement, de couverture sociale et de services administratifs et juridiques.

Le ministre a aussi mis en avant les compétences sollicitées pour jouer le rôle de liaison avec la communauté et les pays d'accueil et hôte. Pour sa part, Marina del Corral Téllez, secrétaire générale du ministère espagnol de l'Immigration, a exprimé sa satisfaction à l'égard de la communauté marocaine estimant que celle-ci est "bien intégrée" dans la société espagnole, loin du "fanatisme religieux et du terrorisme". "Il n'existe pas de lien entre l'immigration et le terrorisme", a-t-elle déclaré à le360.