L’École nationale supérieure d'informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) a abrité, mercredi 3 Janvier, une session de téléconférence entre ses étudiants et les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS). Une première dans le monde arabe.

L'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes (ENSIAS), relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, a abrité, hier mercredi 3 janvier, la première communication spatiale dans l'histoire du monde arabe.

Organisée en commémoration du 25e anniversaire de l’école et dans le cadre du programme Radio amateur ISS (ARISS), en partenariat avec la fondation de l'espace "KSF Space", la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA), cette téléconférence spatiale a été l'occasion pour plusieurs étudiants de l'école marocaine de discuter avec des membres de l'équipage de la station internationale spatiale (ISS) autour de plusieurs questions en relation avec le domaine aérospatial et l'industrie de l'espace.

Cette téléconférence, diffusée en direct sur les réseaux sociaux de la fondation KSF Space, s'est déroulée en présence du secrétaire d’État chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi, du directeur général de la fondation de l'espace KSF Space Mohamed Kayyali et du directeur de l’ENSIAS, Mohamed Essaaidi, ainsi que des représentants de la NASA et de l’ESA et plusieurs chercheurs et scientifiques nationaux et internationaux.