Un gigantesque incendie s’est déclaré, ce samedi matin 17 mars, dans le souk «Tlal» situé au cœur de la ville d’Inezgane. L'incendie a causé d’importants dégâts matériels.

Le souk «Tlal» d’Inezgane, qui s’étale sur près de quatre hectares et abrite plus de 2400 commerces, a été ravagé par un feu dont on ignore pour le moment l’origine. Selon des sources locales, plusieurs commerces ont été endommagés.

Les éléments de la Protection civile, épaulés par leurs homologues d’Agadir et d’Ait Melloul, ont pu, au bout de plusieurs heures d’efforts, maîtriser l’incendie.

Les sources locales font état d’importants dégâts matériels. Heureusement, on ne déplore aucune perte humaine.

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incendie.