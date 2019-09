© Copyright : Le360

A Aït Baâmrane, dans la région de Sidi Ifni, le cactus vaut de l’or. Très prisé par sa qualité, il constitue une source importante de revenus pour les habitants. Comment compte-t-on préserver cette richesse? Réponse dans ce reportage.

Surnommé à juste titre «l’or vert», le cactus de Aït Baâmrane est très apprécié aussi bien des Marocains que des étrangers. Ce qui fait le bonheur de nombreux agriculteurs de la région de Sidi Infi.

Conscient de cette importance, le ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rurale et des eaux et forêts a consacré à ce secteur d’importants efforts et moyens pour sa réorganisation et sa rentabilité.

Directeur régional de ce département à Sidi Infni, Hassan Farrane nous en dit davantage dans le reportage ci-dessous.